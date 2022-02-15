Что произошло в ночь на 15 февраля в Краснодарском крае

Раскрыта тайна долгого задержания Чикатило, который убил двух детей в Краснодаре. Почему Андрея Чикатило не задержали в Краснодаре после двух громких убийств.

Грабитель-«лифтер» дважды за день напал на женщин в Краснодаре и отобрал ценности. Все происходящее в замкнутом пространстве попало на камеры видеонаблюдения. Его задержали на одной из улиц города.

На Кубани больной женщине и ее сыну отключили электричество за долг в 4 месяца. Женщина с астмой выживает без пенсии по инвалидности.

Новая очередь парка Галицкого переплюнет «Зеленые легкие Манхэттена». Она превратится в сказочный лес.

В Сочи бетономешалка сбила электросамокат, которым управляли 18-летняя девушка и 12-летний подросток. ДТП произошло на пешеходном переходе.

В Сочинском вольере впервые родились 5 кабанят в январе. Ранее малыши рождались с марта по май.

Уголовное дело о гибели дайвера в море под Анапой направили в суд. Летом 71-летний мужчина скончался при погружении в воду.