Новости Краснодарского края

Замвоенкома Кубани края ответил на вопросы о частичной мобилизации. Алексей Чугункин посоветовал призывникам не брать с собой слишком много вещей.

«Аллею памяти» высадили в Краснодаре. 40 лип в память о погибших детях Донбасса находятся во дворе школы №104.

Сколько получат мобилизованные жители Краснодарского края. «КП» – Кубань» выяснила, какие ждать выплаты призывников.

Косоглазого айтишника из Краснодара вернут домой после мобилизации. Об ошибке призыва на фронт Василия Малиночки сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика продлили до 10 октября. Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме.

Мобилизованным жителям Кубани выплатят по 100 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор региона.

В Краснодаре выдали разрешение на строительство детского сада в поселке Знаменском. Учреждение на 380 мест начнут возводить в 2023 году.

В Краснодаре школьник чудом не попал под машину на «зебре». Появилось видео, как мальчик резко отскочил в сторону.

В Краснодаре изменят схему движения на улице Восточно-Кругликовской. Ее поменяют на двух участках.