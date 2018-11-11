Адвокат: Вячеслав Цеповяз подавлен и удручен после публикации снимков с крабами и икрой

Приговоренный к 19 годам в колонии строгого режима член “банды цапков” Вячеслав Цеповяз пребывает в подавленном состоянии после публикации фотографий, на которых он поедает икру, крабов и жарит шашлык. Об этом “Комсомольской правде-Кубань” рассказал адвокат осужденного Роман Боков.

- Сегодня его должны были перевести из ШИЗО в обычные условия отбывания наказания. Мы встречались с ним в пятницу. У него подавленное, удрученное и болезненное состояние. Медицинская помощь ему не требовалась, - говорит Боков.

Осужденный бандит уверяет, что снимки могут быть монтажом. По словам защитника, Цеповяз считает, что “какие-то фотографии, возможно, были переделаны и смонтированы”. На некоторых из опубликованных снимках, по мнению заключенного, и вовсе не его лицо.

Тем временем, в Генпрокуратуре заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

После скандала с фотографиями Вячеслава Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение режима - он не пришел на завтрак.

- Как он пояснил, у него болел живот. В справке, которую мне предоставили, указано, что за медицинской помощью он не обращался. Вячеслав Цеповяз этот факт оспаривает и говорит о том, что его осматривал врач, - рассказал Роман Боков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цеповяз утверждает, что на фото из колонии с крабами изображен человек, лишь похожий на него

Защитник предполагает, что за всей этой громкой историей с фото в колонии стоит экс-супруга Вячеслава Наталья Стришняя. Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура проводила проверку еще в октябре. Эти фотографии были приложены к обращению супруги Вячеслава Цеповяза (читайте далее)

Генпрокуратура: В колонии, где отбывает наказание Цеповяз, очень вольный режим

- Все факты уже установлены и подтверждены. Действительно в рационе присутствовали шашлык, морепродукты, красная икра, крабы. Кроме того, ему были незаконным образом предоставлены три свидания, на которые он имел права. С кем именно – сейчас устанавливается, - заявил представитель Генпрокуратуры (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В УФСИН подтвердили, что осужденный на 19 лет член банды цапков ел за решеткой крабов, икру и шашлык

Фотографии осужденного члена прогремевшей на всю страну банды цапков Вячеслава Цеповяза заставили задуматься - а действительно ли для него 19 лет срока в колонии стали суровым наказанием за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений и настолько ли строгий тюремный режим. На одном снимке упитанный мужчина в арестантской форме позирует с крабами и красной икрой, на другом - жарит шашлык (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)