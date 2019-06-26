2019-06-26T19:00:42+03:00
Общество

Убийство многодетной матери в Псебае: Cледователь местного отдела полиции, закрывший глаза на преступления, предстанет перед судом

Свою вину она не признает [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Из-за того, что следователь полиции не привлекла преступников к уголовной ответственности, произошло зверское убийство.Из-за того, что следователь полиции не привлекла преступников к уголовной ответственности, произошло зверское убийство.
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В октябре 2018 года стало известно, что начались разбирательства со следователем местного отдела полиции в Псебае. Правоохранителя заподозрили в превышении должностных полномочий.

- По данным следствия, в апреле 2018 года женщина проводила проверку по сообщению о хищении куртки двумя 17-летними подростками у сверстника в поселке, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - В целях искажения фактических обстоятельств произошедшего путем уговоров и убеждений, уговорила потерпевшего парня отказаться от своих претензий.

Свою вину подсудимые по-прежнему не признают.

Свою вину подсудимые по-прежнему не признают.

7 мая 2018 года она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе указала, что один из несовершеннолетних к грабежу не причастен. Действия второго парня она квалифицировала как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности.

В итоге, из-за того, что следователь полиции не привлекла преступников к уголовной ответственности, произошло зверское убийство, соучастником которого стал один из несовершеннолетних.

- Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего следователя, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала.

Известно, что сейчас сотрудница полиции отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Уголовное дело направили в Мостовской районный суд. Если ее вина будет доказана, то правоохранителю грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, молодые люди, которых обвиняют в убийстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью (ч. 2 ст. 132 УК РФ), утверждают, что не причастны к преступлению.

14 мая был ровно год, как не стало Натальи.

14 мая был ровно год, как не стало Натальи.

За месяц до убийства в Псебае оба обвиняемых уже совершили преступления. Савелий 2 апреля вместе с другим сообщником проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тысяч рублей, а 17-летний обвиняемый 12 апреля украл у сверстника куртку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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