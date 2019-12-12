Тайна следствия: Родне полицейской, покончившей с собой в сочинском отделе МВД, запретили говорить о ходе дела

Следователи в Сочи продолжают составлять круг причастных к самоубийству 23-летней полицейской Марии Клочковой. Статуса подозреваемых по делу о "Доведении до самоубийства" пока нет ни у оперуполномоченного Алана П., обвиненного в ее изнасиловании, ни у кого-либо из коллег. Параллельно с делом о самоубийстве правоохранители разбираются в служебной халатности, результатом которой стала трагическая потеря кадрового состава в лице Маши. И в этом вопросе полномочия были только у одного человека - начальника отдела Андрея Хвостова. Впрочем, проверка пока не окончена, а сам Андрей Хвостов отправлен в отпуск.

Однако всем, кто имеет отношение к данному расследованию, запретили говорить о нем. Подписку о неразглашении взяли и с родственников Марии Клочковой.

Напомним, в Сочи следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 23-летней полицейской Марии Клочковой. Девушку нашли на рабочем месте в субботу, 23 ноября, в Хостинском отделе полиции. Рядом с ней лежал табельный пистолет.

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В тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел.

Позже всплыли и пикантные подробности – сестра погибшей следовательницы заявила, что Марию Клочкову изнасиловал ее коллега-опер. С ним и другими сотрудниками полиции Клочкова отмечала День уголовного розыска в сочинском кафе. А потом поехала с ним в гостиницу, откуда Марию увезли на скорой с кровотечением и с травмами женских внутренних органов.

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- Такие раны от обычного секса не могут быть, - заявила сестра Марии Анна. Она даже ходила к начальнику Марии - сразу через несколько дней после того, как сестра загремела в больницу. И рассказала ему об изнасиловании.

Тот разговор она записала на диктофон.

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