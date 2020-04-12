Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 12 апреля 2020: походы в храмы запрещены, среди заболевших - 2-летний ребенок

«КП» - Кубань» продолжает пристально следить за эпидемической ситуацией в городе и собрала последние новости о коронавирусе на 12 апреля 2020 года в Краснодаре.

За последние сутки в регионе выявили еще 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Семь заболевших в Сочи, четверо - из Туапсе (среди них двухлетний ребенок). В Краснодаре выявили только одного инфицированного, также один заразившийся в Геленджике – подростку 14 лет.

12 апреля православные отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим. В народе его называют Вербным воскресеньем. В этот день верующие спешат в храм, но в этот раз людей просят остаться дома. Службы в Краснодаре пройдут онлайн. Сами храмы будут закрыты для прихожан, там останутся только священнослужители.

Кроме того, в Краснодаре из-за коронавируса решено обучение не сворачивать, во всяком случае – пока. Дети будут продолжать учиться на удаленке, постигая гранит науки с помощью интернета и обычных учебников. Уроки будут длиться по 30 минут. В таком формате обучение продлится до 30 апреля.

С 12 апреля начнет действовать новый, облегченный режим карантина. Внутри районов пропуска отменяются, но только с 10:00 до 16:00. В этом время можно решить все свои накопившиеся проблемы. Родителям с маленькими детьми разрешается гулять во дворах своих домов, но все же доступ к детским площадкам все еще будет запрещен.

Напомним, всего в Краснодарском крае у 138 человек тесты на коронаврус показали положительный результат.

ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ:

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- 8-800-707-07-11 (горячая линия регионального оперативного штаба);

- 8-918-677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора);

- 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края).

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