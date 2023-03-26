«Хотела нажиться»: отчим убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре заявил, что бабушка использовала детей

Бабушка убитого мальчика Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодарском краевом суде продолжают разбираться в трагедии, которая произошла 10 июня 2022 года. В тот злополучный день родители убили собственного пятилетнего сына и закопали рядом с рекой Кубань. Алена Масленникова и Сергей Бугорков избили Андрюшу (имя изменено - от Авт.) до смерти. По данным следствия, отчим нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохи, а потом заставил ходить по комнате кругами. На очередном заседании Сергей Бугорков начал отказываться от своих показаний. А причину назвал, что его пытали правоохранители и заставили подписываться на пустых бланках.

Алена Масленникова, родная мать Андрюши, начала брать всю вину на себя. Хотя во время следствия утверждала, что Сергей избивал ребенка. Свое поведение подсудимая объяснила тем, что у нее «шалили гормоны».

Бабушка Анжелика Любимова долгое время боролась за своего внука. Она хотела забрать малыша и его сестер к себе. Но опека и суд решили не лишать родительских прав Алену Масленникову. Объяснение было таковым, что мать не причинит вреда своему ребенку. Тогда никто и не задумался, что именно мать вместе со своим супругом сможет убить собственного малыша. Анжелика Любимова очень тяжело пережила трагедию, как и все неравнодушные жители Краснодара. Когда хоронили мальчика, рыдали даже мужчины. Никто не мог сдержать свои эмоции и чувства.

Могила убитого мальчика. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

На одном из заседаний подсудимый Сергей Бугорков сделал шокирующее заявление. По его словам, это Анжелика Любимова хотела нажиться на детях, а не Алена Масленникова, которая забирала Андрюшу и его сестер ради материнского капитала.

— Я хорошо зарабатывал, чистыми получал 60 тысяч рублей плюс бонусы. Алена тоже работала в магазине. С самого начала мы жили у Анжелики Любимовой, но потом она нас выгнала. У меня и матери Алены произошел конфликт. Она поставила условия, что я должен зарабатывать 100 тысяч рублей и отдавать все деньги ей. После этого мы съехали к друзьям. Когда Анжелика пыталась отобрать у нас детей, я помогал Алене, чтобы этого не произошло. Я был убежден, что дети должны жить с матерью, а не с бабушкой, которая готова продать свою собственную дочь ради наживы. Тем более я полюбил эту женщину и хотел с ней семью. В итоге, благодаря моим стараниям, мы выиграли суд, - зачитал с листка свои новые показания Сергей Бугорков.

Сергей Бугорков.

По словам подсудимого, он всегда был сторонником разговоров с детьми, а не битья. Но при этом, Бугорков утверждал, что бил детей не более трех раз тряпичным ремнем.

— Мог ударить с незначительной силой из-за плохого поведения. Например, старшая дочь материлась в школе и пришлось наказать, - говорит Бугорков.

— А почему вы не обсуждали с детьми их плохое поведение, раз вы были сторонником разговоров? - спрашивает судья.

— Было много разговоров, но они никак не повлияли. Пришлось действовать,- улыбнулся подсудимый.

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2022 года. В тот день Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Она внушила, что всей семьей они отдыхали около реки Кубань. В один момент Андрюша ушел кормить котенка и бесследно исчез. Все поверили словам матери и начали искать ребенка. Но позже выяснилось, что это была всего лишь инсценировка. Пятилетний мальчик уже умер, его собственный отчим накануне вынес его мертвым в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

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