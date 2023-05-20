Хотел забрать детей после суда. Отчима убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре не лишили родительских прав

Дети Бугорковых живут с бабушкой.

Отчима убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре не лишили родительских прав. Напомним, ранее суд вынес приговор по делу об убийстве пятилетнего мальчика собственными родителями. 10 июня 2022 года они жестоко избили ребенка. Когда поняли, что он мертв, инсценировали его пропажу. Его искали полицейские, казаки, волонтеры. Нашли тело Андрюши (имена детей здесь и далее изменены - Авт.) закопанным на берегу реки. Отчима мальчика Сергея Бугоркова признали виновным и дали 22 года "строгача", а матери ребенка Алене - 18 лет колонии общего режима. Правда, пока приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что у Бугорковых осталось три ребенка - пятиклассница Соня, Маша, которая ходит в ясли, и новорожденная Лена. Сейчас девочек воспитывает бабушка Анжелика Любимова. Адвокат пострадавшей стороны Евгения Тутушкина рассказала KP.RU о том, что Алену лишили родительских прав почти сразу после случившегося, а вот Сергея до сих пор нет.

- Алену мы лишали родительских прав отдельным иском, кода детей изъяли. Однако Сергея еще не могли лишить прав в отношении двух младших девочек, потому что на тот момент в отношении него не вступил в законную силу приговор. Мужчина планировал забрать девочек обратно к себе после суда, кроме того, был уверен, что Алене дадут максимум пять лет. Но их планам не суждено было сбыться, - сообщила Евгения Тутушкина.

По словам адвоката, пострадавшая сторона планирует подать иск на лишение родительских прав Сергея Бугоркова. Заявление они подадут после того, как приговор вступит в законную силу.

- Мы будет лишать Сергея родительских прав на основании того, что он совершил преступление против члена семьи. В отношении Бугоркова приговор в законную силу не вступил. Возможно, что ему передали позже приговор. После того, когда передали все документы, считается срок 10 дней для подачи апелляции, - заключила Евгений Тутушкина.

Ранее kp.ru сообщала что, на допросе Сергей Бугорков во всем сознался. Тогда он заявил, что нанес крохе 38 ударов по голове деревянным массажером и заставил ходить кругами по комнате. Но во время судебных заседаний начал идти в отказ отрицать свою вину. Якобы он даже никогда не держал этот массажер в руках. По словам Сергея Бугоркова, он виноват только в том, что оставил ребенка в опасности (ведь Алена была беременна в третий раз, у нее был гормональный сбой и она срывалась на Андрюше). А мать убитого мальчика решила подыграть своему супругу. Во время заседаний Алена отказывалась от дачи показаний и признавала свою вину в жестоком убийстве собственного пятилетнего сына. Также обвиняемая отказалась от последнего слова.

Услышав приговор, супруги были шокированы - они не ожидали настолько сурового наказания. Сергей заявил, что будет обжаловать приговор, но спустя три недели апелляцию так и не подал. А вот его жена Алена решила рассказать всю правду после того, как суд отправил ее в колонию. Она заявила, что на самом деле Сергей Бугорков все это время оказывал на нее влияние. По словам обвиняемой, ребенка убил именно мужчина.

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