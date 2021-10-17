Кому принадлежит шикарная квартира в Сочи, где под арестом сидит водитель нанятого Ксенией Собчак «майбаха»

Водитель "майбаха" под домашним арестом

39-летний Олег Цой, который сидел за рулем того самого "майбаха" с Ксенией Собчак, до 10 декабря останется под домашним арестом. 9 октября он вез теледиву из концертного зала «Роза Холл» в аэропорт после закрытого корпоратива. Строительная компания с особым шиком отмечала сдачу своего дома-долгостроя, а Ксения вела вечеринку. Гуляли два дня, но Ксению пригласили только на первый. И после концерта она помчалась в аэропорт с комфортом. Пока водитель не выехал на встречку и не совершил смертельное ДТП. В аварии погибла 35-летняя туристка из Подмосковья, двое других получили серьезные травмы.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, на Цоя завели уголовное дело. По этой статье ему светит до пяти лет тюрьмы. Но свою вину водитель "майбаха" признал. Но общественность уверена, Цоя подгоняли.

В одной из квартир этого ЖК и сидит под домашним арестом Олег Цой. Фото: ЖК "Каравелла Португалии".

Выехав из тоннеля, он разогнался. Хотя стоял знак «Опасные повороты». Черная иномарка врезалась в белый «Фольксваген» и даже задела рейсовый автобус. Его пассажиры побежали на помощь. А Ксения Собчак через семь минут после столкновения уехала в аэропорт, вызвав другую машину.

После ДТП водителя «Мерседеса» отправили на медосвидетельствование. У него в крови не нашли алкоголь. Он был полностью трезв.

По сводкам полиции водитель «майбаха» Олег Цой проходит, как безработный. Хотя по словам отца, в Сочи работает уже несколько лет. Оказывается, шикарный "майбах", который так и не довез телеведущую с корпоратива в аэропорт 9 октября, принадлежит вовсе не фирме-перевозчику VIP-класса. А одному из самых богатых сочинцев Малхазу Бабаеву.

И Олег Цой, который сейчас сидит под домашним арестом, вовсе не кучер, застегнутый на все пуговицы. Он - сотрудник "ипэшника на упрощенке" с солидным перечнем обязанностей и зарплатой "в конверте".

Сейчас Олег Цой находится под домашним арестом. Причем закрыт он в элитной многоэтажке на берегу моря. Общественность предположила, что квартиру, как и адвоката оплатила водителю Ксения Собчак. Якобы ей невыгодно, чтобы Цой сболтнул лишнего.

Но "Комсомолка" выяснила, что на самом деле Олег Цой живет в этой квартире не менее пяти лет с женой и двумя детьми. Более того, хоромы площадью в 82 квадратных метра с видом на Черное море и бассейном с морской водой во дворе, находятся в ипотеке. Элитная квартира принадлежит москвичке Ирина В. Куплена она чуть больше, чем за 7 млн рублей. Цою она обходится недешево, не меньше 50 тысяч в месяц.

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