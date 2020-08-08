Клиника, в которой оперировались жертвы Алены Верди, работала без лицензии

Умершая Алена Верди перед судом уже не предстанет, а клиника уходит от отвественности.

То, с чем столкнулись пациентки краснодарской клиники «Эстетик-Мед», не укладывается в голове. Мало того, что нарвались на лже-хирурга, результат работы которой женщины исправляют до сих пор, так еще выяснилось, что сама клиника работала незаконно.

Вот так раньше выглядела клиника, в которой работала Алена Верди. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Недавно мне пришел ответ на запрос из Росздравнадзора. Оказывается, у клиники не было медицинской лицензии. Истекла она 1 октября 2018 года и с тех пор не продлялась. Хотя моя вторая операция проходила с 26 по 28 ноября 2018 года, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая пациентка Анастасия Исмаилова. – А до октября 2018-го они не имели разрешение на использование наркотических средств. Мое первое хирургическое вмешательство длилось порядка 4 часов. Это не малоинвазивная операция, для которой будет достаточно легкого обезболивания. Для меня должны были использовать наркоз со специальными веществами, а клиника по закону этого сделать не могла. При этом никому из пациентов об этом не говорили..

1 октября 2018 года у медцентра перестала действовать лицензия, которую никто так и не продлил. Зато в клинике продолжали оперировать Фото: Анастасия ИСМАИЛОВА

Как такое могло произойти, увы, ответов пока пострадавшие не получили.

- Я уже написала заявление в СК с просьбой провести проверку по данному факту. Кроме того, я жду пояснений по поводу прекращения уголовного дела в отношении клиники. Почему расследование прекратилось и что стало для этого поводом, мне не понятно, - добавляет Анастасия Исмаилова.

Напомним, что в апреле прошлого года, когда изуродованные пациентки во всеуслышание рассказали свои истории, следователи возбудили уголовное дело. Фигурантами стали двое – на тот момент 36-летняя Алена Верди и 31-летний генеральный директор коммерческой клиники, где работала лже-доктор, Владимир Давыдов. Изначально оба подозревались в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ).

Согласится ли руководитель клиники вернуть деньги пострадавшим, пока не ясно.

Однако спустя год разбирательств обвинения предъявили только Верди, ужесточив ей статью. После всех экспертиз лже-хирургу вменили семь эпизодов преступлений по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью». Материалы передали в суд, а вот дело в отношении начальника Верди оставалось у следователей.

- Обычно во всех подобных ситуациях клиники стараются как можно быстрее уладить конфликт, чтобы не запятнать свою репутацию. Пострадавшим возвращают деньги, следователям выдают всю необходимую документацию, - объяснял «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат пострадавшей пациентки Андрей Таран. – В нашем случае медцентр «Эстетик-Мед» объявляет себя банкротом. По сути, на здании просто меняют вывеску, а в клинике продолжают работать те же лица.

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