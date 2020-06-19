Обманом и за деньги: как лжехирургу Алене Верди удалось избежать тюрьмы

На протяжении четырех лет хирургической практики Алене Верди невероятно везло. Даже когда на ее столе умерла пациентка, лжедоктор отделалась штрафом. Выйти из СИЗО и попасть под домашний арест, ей удалось благодаря обману. Уйти от ответственности она планировала и в этот раз. Но в этой игре с удачей она потерпела фиаско.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

150 тысяч рублей за «корочку» врача

Желание стать именитым врачом, чье имя будет у всех на слуху, у Алены Верди появилось в 2013 году. Проблема была – реализовать задуманное. На то, чтобы получить необходимые знания, «корочки», а главное практику, нужен не один год. Женщина решила сократить тернистый путь «хирурга».

Не читав учебники, Алена Верди записалась в ассистенты пластического доктора в Днепропетровске, где жила ее родня. Спустя полгода попала в операционную другого хирурга – уже в Одессе. Этого опыта ей показалось достаточно – женщина решила устраиваться по приобретенной в короткие сроки «специальности». Чтобы все было чисто, она нашла контору все в том же Днепропетровске, где за 150 тысяч рублей (переведено из гривен – Авт.) напечатали диплом врача. От «выпускницы» потребовали только фотографию и наименование вуза, который якобы был окончен.

Тот самый диплом, которым Верди не раз козыряла.

- В дипломе было указано, что с 1999 по 2005 годы прошла обучение Национальном медицинском университете имени О.О. Богомольца в Киеве и получила специальность «Лекарь», - писала в своем чистосердечном признании Алена Верди.

Вот только в те годы она официально была Антониной Горбуновой. О паспорте с новым именем, который получила только в 2012 году, она забыла. Не подумали сверить данные и клиники, куда устраивалась женщина.

В краснодарском медцентре «Эстетик-мед», где Верди проработала без малого два года, не удосужились даже провести простенькое собеседование. Поверили рекомендациям, которые принесла сама лже-хирург, но и в сами бумажки особо не вчитывались.

У лже-доктора было множество наград, правда, за какие заслуги - не ясно.

- Что-что, а от природы у нее было какое-то особое очарование. Она умела себя преподнести, умела убедить людей в том, что она лучшая в своей профессии. Со всеми была приветлива, всем улыбалась, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» бывшая сотрудница «Эстетик-мед» на условиях полной анонимности. - Наверное, поэтому поверить в то, что это самозванка, никто не хотел.

Работа нового сотрудника клиники быстро шла в гору. Руководство все силы и деньги вкладывала в пиар хирурга. Ее имя и фотографии пестрели на обложках журналов, полки кабинета пополнялись наградами. Одну из последних она получила в 2018 году. Один из не самых популярных порталов вдруг назвал ее «Лучшим пластическим хирургом года» по увеличению груди и липосакции.

Сама Верди тоже продолжала лепить свой образ – в соцсетях она выкладывала фото преображений, приглашала на консультации новых клиенток. Под постами писали сотни людей, восхищались ее работами. Правда, как выяснилось, все это было искусственной накруткой.

Тем не менее клиенты шли и готовы были брать кредит лишь бы попасть к Алене Дмитриевне на прием. Удивительно, но у большинства ее пациенток операции проходили удачно. Ни у кого не было осложнений, претензий и жалоб не поступало.

Забыла об элементарных правилах гигиены

Операции в какой-то момент превратились в конвейер.

- На один день могли назначить три девушки сразу, бывало и четыре приезжали. Перерыв между операциями был минут 15, - вспоминает бывшая медсестра, которая бывала в операционных вместе с Верди, Екатерина П. - Часто к хирургическому столу она подходила без халата и перчаток, сразу с улицы забегала и бралась за скальпель. Говорит: «ничего страшного, потом обработаем швы и все». А иногда от нее очень сильно пахло алкоголем. Взгляд был, как будто затуманенный, но резала она уверенно.

На операциях хирург не считала нужным надеть халат.

Работа спустя рукава привела к трагедии - смерть пациентки произошла почти через сутки после хирургического вмешательства. У нее резко ухудшилось самочувствие, поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку. В течение нескольких минут женщину пытались спасти, но безуспешно – она скончалась от острой кровопотери.

Тогда на «Доктора Франкенштейн» впервые завели уголовное дело – ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Согласно заключению эксперта пациентка скончалась из-за дефектов, допущенных при проведении операции хирургом. Ей светил приличный срок в тюрьме, но в итоге лже-хирургу удалось выйти сухой из воды. Она заплатила штраф 150 тысяч рублей, производство по уголовному делу прекратили.

За то, чтобы остаться на свободе, по некоторым данным, Верди заплатили 3,6 миллиона рублей. Часть суммы она взяла в кредит (долги числятся за ней на сайте УФССП), еще часть – занимала у своих же пациенток.

Псевдодоктор хотела вернуться к работе, как вдруг от других женщин посыпались жалобы. Они были недовольны результатом операции.

- Некоторых она убеждала подождать, говорила, что нужно время, отек сохраняется долго. Некоторым давала деньги, чтобы переделали другие хирурги, с некоторыми врачами ей удалось как-то договориться о бесплатных переделках. В общем, она делала все, чтобы не дошло дело до суда, - говорят пострадавшие Алены Верди.

Алена не постеснялась просить деньги у собственных пациенток.

Но в какой-то момент своих жертв она стала откровенно игнорировать – придумывала отмазки лишь бы не выходить на связь. Тут-то ее и прижали коллективными заявлениями в СК. Женщины начали рассказывать все ужасы, что творила Верди в клинике и за ее пределами. Лжехирурга тут же задержали и отправили в СИЗО, где она провела 10 месяцев.

«Как уж на сковородке!»

Каким-то немыслимым способом ей удалось выйти на свободу. Экспертизы, которые провели пациенткам, показали, что тяжкого вреда здоровью не было! А за легкий вред ограничивать свободу человеку как-то чересчур.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="424" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785963" frameborder="0"></iframe> Алена Верди опровергает все обвинения против нее.

После нового года женщина вышла и активно начала отмывать свою репутацию. Она угрожала СМИ судами, возобновила ведение своей страницы в Instagram, стала записывать видео-опровержения. Она даже создала петицию в свою защиту, где требовала главу СКР Александра Бастрыкина разобраться с этой несправедливостью.

- Я сильно отстаивала интересы пациентов, которые пользовались услугами клиники. Там оказывали анестезию без анальгезии, потому что у не было допуска к обороту медицинских наркотических веществ, - писала в петиции Алена Верди. – Из-за этого пациенты получали болевой шок различной степени тяжести, который приводил к сбою всех жизненно-важных систем организма. Множество осложнений и летальных исходов не смогли оставить меня равнодушной. Я пишу жалобы и заявления на вопиющие эксперименты главного врача, но пока безуспешно. Я хотела остановить деятельность клиники, а в итоге меня оклеветали.

На свободе Алена Верди была ровно месяц. Заново проведенные экспертизы все-таки доказали, что пациенткам ее руками был нанесен тяжкий вред здоровью. Правоохранители начали ходатайствовать о том, чтобы вернуть лже-хирурга в СИЗО. Но тщетно. Согласно справке, которую принесла женщина в суд, она успела забеременеть. Поэтому ей назначили домашний арест.

Алена хотела предложить пострадавшим деньги, но они отказались.

- Она как уж на сковородке! - возмущались пострадавшие.

Дело близилось к суду. Перспектива тюремного заключения становилась все более явной. Верди стала писать всем, кто год назад написал на нее заявление. Лже-хирург пыталась договориться с пациентками, чтобы они отказались от своих претензий. Но женщины настояли на своем. Тогда «Доктор Франкенштейн» попыталась искупить свою вину деньгами перед пациентками. Она готова была признать свою вину не по 238 УК РФ «Оказание медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности», а по 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По этой статье ей грозило не шесть лет тюрьмы, а всего год, возможно, даже условно. Но пациентки не взяли ни рубля.

Вскоре лжехирург, окончательно отчаявшись, полностью признает свою вину. Но через неделю попадает в больницу в состоянии комы от передозировки инсулина на фоне алкогольного и наркотического опьянения. Через две недели врачи констатируют смерть от обширного инсульта. От ответственности ей все-таки удалось уйти.

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