Что происходит с коронавирусом в Краснодарском крае? Наверное, каждого жителя не только нашего региона, но и всей страны интересует ситуация с коронавирусом на Кубани. Почему? Ответ прост: край в этом году заменил россиянам заграничные туристические поездки из-за пандемии. Со снятием карантина, который ввели 31 марта, все желающие отдохнуть рванули на юг страны. Здесь их ждут крупные известные курорты – Анапа, Геленджик, Сочи, а также небольшие поселки, например, Архипо-Осиповка, Джубга и множество других.

Количество заражений. Фото: Яндекс Статистика.

С 21 июня – дня снятия карантинных ограничений – край стал возвращаться к прежней жизни. Медики отмечают спад заболеваемости, что, собственно, и позволило губернатору региона Вениамину Кондратьеву принять решение об отмене карантина. И если в самый пик пандемии, а это, напомним, весенне-летние месяцы, ежесуточный прирост инфицированных составлял около ста человек, то теперь эта цифра уменьшилась вдвое. А количество выздоровевших превысило 80%.

Количество выздоровевших. Фото: Яндекс Статистика.

- По данным на 15 июля, за последние сутки коронавирус выявили у 65 человек, - отмечают в опретавном штабе Краснодарского края. – Из них 39 женщин и 26 мужчин. Самому младшему пациенту пять лет, старшему – 88.

К слову, статистика говорит о том, что заражению чаще всего подлежат пенсионеры и женщины. Первых после снятия карантина и вовсе просили оставаться в своих домах до окончательного спада пандемии. В целом, эпидемиологическая обстановка в крае не стабилизировалась, но улучшилась. Массовых вспышек с многотысячными зараженными в муниципалитетах за весь период не было. Однако без «горячих» точек не обошлось. Например, на днях из-за большого количества заболевших сотрудники краснодарской мэрии перешли на удаленную работу.

- 5877 из 6912 пациентов уже выписаны, - продолжают в оперштабе. – 2222 сейчас находятся в стационарах, под наблюдением медиков по месту жительства – 3056 граждан.

Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, в кубанском Роспотребнадзоре все же советуют не пренебрегать мерами собственной безопасности.

- У нас сейчас заболеваемость снизилась и установилась на определенном уровне. Показатель распространения инфекции в период максимального подъема равнялся четырем, сейчас он снизился до одного. Это стало основанием для первого этапа снятия ограничительных мер. Мы ждем, когда он понизится до 0,5, чтобы перейти ко второму этапу. Еще один важный показатель – это охват лабораторным обследованием в крае. У нас это больше 120 на сто тысяч населения. Мы говорим, что не просто уровень заболевания снижается, но еще и этот вирус активно ищем. Не стоит забывать о масках в общественных местах, об использовании антисептических средств. Жара на вирус не действует, об этом стоит помнить, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.