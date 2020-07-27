2020-07-27T14:53:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре суд по делу лже-хирурга снова перенесли из-за отсутствия справки о смерти Алены Верди

Важный документ в громком деле так и не появился [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Алена Верди скончалась от обширного инсульта.Алена Верди скончалась от обширного инсульта.
Изменить размер текста:

Очередное заседание по делу лже-хирурга Алены Верди снова не состоялось. Слушания в Ленинском районном суде Краснодаре перенесли на август. Причиной тому стало отсутствие справки о смерти псевдодоктора.

- Как нам объяснили, документ этот есть, он официально подготовлен, однако к уголовному делу за минувшие две недели так прикреплен и не был, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пострадавших Анастасия Исмаилова. - Заседание перенесено на август.

Напомним, Алена Верди скончалась 15 июня в одной из краснодарских больниц. После двух недель реанимации у нее произошел обширный инсульт. Из комы, в которую она впала из-за передозировки инсулина, обвиняемая по громкому делу так и не пришла в себя.

Руководство клиники не проверило дипломы, которые предоставляла Верди.

Руководство клиники не проверило дипломы, которые предоставляла Верди.

Тело Алены Верди, как сообщила лучшая подруга Юлия, кремировали. Организацией церемонии целиком и полностью занималась приятельница лже-хирурга, которая в последние дни была очень близка с ней.

Стоит отметить, что смерть Алены Верди серьезно повлияло на дальнейшее рассмотрение дела. 4 июня должно было пройти первое заседание, но его перенесли из-за того, что лже-хирург угодила в больницу. Сейчас же, когда псевдодоктор скончалась, дело, скорее всего, закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

Результаты обследования жертвы погибшего лже-хирурга Алены Верди.

Сама Анастасия Исмаилова, которая сильнее всего пострадала после вмешательств лже-хирурга, сейчас проходит дорогостоящее лечение. Из-за ошибки Верди у Исмаиловой начался воспалительный процесс и «стал гнить позвоночник». Три позвонка словно «расплавились».

Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу №1 в Краснодаре.

Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу №1 в Краснодаре.

- Квоту выдали на 19 августа, очень надеюсь, что операцию все-таки проведут. Мне все труднее ходить - каждый шаг вызывает сильную боль, - добавляет Анастасия Исмаилова.

СК России закончил следствие по делу «доктора Франкенштейна».Верди обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не закопали, а кремировали: подруга Алены Верди рассказала о похоронах лжехирурга

О том, как прощались с 38-летней Аленой Верди, было известно немного. Всю информацию о похоронах держали в тайне, чтобы информация не просочилась в Сеть (подробнее)

Обманом и за деньги: как лжехирургу Алене Верди удалось избежать тюрьмы

На протяжении четырех лет хирургической практики Алене Верди невероятно везло. Даже когда на ее столе умерла пациентка, лжедоктор отделалась штрафом. Выйти из СИЗО и попасть под домашний арест, ей удалось благодаря обману (читайте далее)

Лже-хирург Алена Верди умерла из-за «чудо-укола красоты»

«Доктор Франкенштейн» скончлась за три дня до суда из-за передозировки инсулина после пьянки (подробнее)

«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке

Алена Верди писала своей жертве из СИЗО. В своем последнем послании лжехирург заявляла, что ее пациентка стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург (продолжение)

Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора (подробнее)

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодарский хирург Алена Верди»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Муж, два квартиранта и блокадница: Сколько человек на самом деле убила старуха-потрошительница из Купчино
Ко Дню следствия «Комсомолка» рассказывает, как сотрудники СК распутывали загадочный дневник «бабы Яги», в каких убийствах она признавалась и как удалось доказать ее вину
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
Наш обозреватель Ульяна Скойбеда изучила уголовное дело, слушавшееся в военном суде Архангельска в закрытом режиме, и убедилась: оно - о любви. Извращенной, дочерней и материнской
Новости 24
149 котельных Краснодара готовы к отопительному сезону
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Мята» в Новороссийске
В заповеднике «Утриш» под Анапой откроют новый маршрут
Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев побывал на сочинском рынке
На Кубани полицейские экстренно доставили ребенка с удушьем в больницу
«Ваш полицейский – липа»: в Сочи аниматор в погонах разыграл сцену задержания
В России могут ввести налоговый вычет на пенсионные накопления
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Глава Красноармейского района Кубани заболел коронавирусом
Любишь машины мыть, люби и бизнес официально вести: в Краснодаре снесли незаконную автомойку
Яблоки, персики, черешня: на Кубани с начала года собрали около 9 тысяч тонн фруктов и ягод
Курорты Краснодарского края заполнены на 70%
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 27 июля 2020 увеличилось на 96
В Тимашевском районе 40-летний мужчина «сдавал» свой дом наркоманам
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей
Загорать нельзя: «опасное солнце» прогнозируют на Кубани
В мэрии Краснодара рассказали о ситуации с коронавирусом в городе на 27 июля 2020
На Кубани из пожара эвакуировали 100 человек