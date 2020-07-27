В Краснодаре суд по делу лже-хирурга снова перенесли из-за отсутствия справки о смерти Алены Верди

Очередное заседание по делу лже-хирурга Алены Верди снова не состоялось. Слушания в Ленинском районном суде Краснодаре перенесли на август. Причиной тому стало отсутствие справки о смерти псевдодоктора.

- Как нам объяснили, документ этот есть, он официально подготовлен, однако к уголовному делу за минувшие две недели так прикреплен и не был, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пострадавших Анастасия Исмаилова. - Заседание перенесено на август.

Напомним, Алена Верди скончалась 15 июня в одной из краснодарских больниц. После двух недель реанимации у нее произошел обширный инсульт. Из комы, в которую она впала из-за передозировки инсулина, обвиняемая по громкому делу так и не пришла в себя.

Руководство клиники не проверило дипломы, которые предоставляла Верди.

Тело Алены Верди, как сообщила лучшая подруга Юлия, кремировали. Организацией церемонии целиком и полностью занималась приятельница лже-хирурга, которая в последние дни была очень близка с ней.

Стоит отметить, что смерть Алены Верди серьезно повлияло на дальнейшее рассмотрение дела. 4 июня должно было пройти первое заседание, но его перенесли из-за того, что лже-хирург угодила в больницу. Сейчас же, когда псевдодоктор скончалась, дело, скорее всего, закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785475" frameborder="0"></iframe> Результаты обследования жертвы погибшего лже-хирурга Алены Верди.

Сама Анастасия Исмаилова, которая сильнее всего пострадала после вмешательств лже-хирурга, сейчас проходит дорогостоящее лечение. Из-за ошибки Верди у Исмаиловой начался воспалительный процесс и «стал гнить позвоночник». Три позвонка словно «расплавились».

Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу №1 в Краснодаре.

- Квоту выдали на 19 августа, очень надеюсь, что операцию все-таки проведут. Мне все труднее ходить - каждый шаг вызывает сильную боль, - добавляет Анастасия Исмаилова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/773071" frameborder="0"></iframe> СК России закончил следствие по делу «доктора Франкенштейна».Верди обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

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