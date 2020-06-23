Не закопали, а кремировали: подруга Алены Верди рассказала о похоронах лжехирурга

О том, как прощались с 38-летней Аленой Верди, было известно немного. Всю информацию о похоронах держали в тайне, чтобы информация не просочилась в Сеть. Один из сотрудников краснодарского погоста рассказывал о церемонии. По его словам, хоронили женщину в открытом гробу, а проститься собрались 10 человек. Однако сейчас на связь он не выходит - по всей видимости, понял, что история его далека от истины и прославиться за счет чужого имени ему не удастся. Зато разговорилась лучшая подруга лжехирурга Юлия.

- Гроба не было, а была кремация, на которои присутствовали только я и семья Алены, - написала женщина в своем Instagram, развенчав миф о том, что близкие не простились с женщиной.

Подруга опубликовала фотографию Верди в траурной рамке.

Поскольку в Краснодаре сделать это невозможно – крематорий еще не открыли, близким пришлось везти тело в другой город. По некоторым данным, урну с прахом семья забрала с собой в Москву.

Конечно, родственники с первого дня скандального разоблачения ушли в глухую оборону. Ни родители, ни сестра, ни брат Алены Верди не хотят разговаривать с журналистами. Близкие рассчитывали, что ажиотаж спадет. Но персона уж слишком сильно прославилась на всю страну.

А позже появился снимок могильных венков с надписью "Вечная память".

Напомним, 38-летняя Алена Верди скончалась в одной из краснодарских больниц 15 июня. В медучреждение она попала 30 мая. Именно в этот день лжехирурга нашли без сознания – обнаружила ее подруга Юлия, в чьей квартире она официально сидела под домашним арестом.

Практически сразу лжедоктор впала в кому. Позже стало известно, что организм женщины получил ударную дозу инсулина. На фоне алкогольного и наркотического опьянения начались осложнения, которые привели к обширному инсульту. Спасти Алену Верди врачи уже не смогли.

Сама Юлия целиком и полностью на стороне своей подруги. Она уверена, что Алену Верди оболгали враги. В ближайшее время она планирует рассказать общественности якобы всю правду. То, что лжехирург не успела сделать при жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="424" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785963" frameborder="0"></iframe> Алена Верди опровергает все обвинения против нее.

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