Родные не приехали проститься: в Краснодаре тайно похоронили лжехирурга Алену Верди
На одном из краснодарских кладбищ прошло прощание с 38-летним лжехирургом Аленой Верди. Напомним, 15 июня она скончалась, не выходя из комы, в которой она провела две недели. Поступила в больница она после передозировки инсулина на фоне алкогольного и наркотического опьянения. Уже после вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате обширного инсульта в стволе головного мозга.
Организацией похорон занималась лучшая подруга и пациентка лжехирурга Юлия, которая взяла на себя бремя расходов. Она когда-то тоже делала у нее пластику и результатом тоже осталась недовольна. Но Алена Верди смогла ее убедить в том, что виновата не она, а клиника.
Организацией похорон занималась лучшая подруга Алены Верди Юлия.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», изначально обсуждалась кремация. Но все-таки было решено тело женщины похоронить в земле.
О том, когда и где состоится прощание, держалось в строгой тайне. Сотрудникам морга запретили разглашать любую информацию о церемонии. Игнорировали все сообщения и подруги Алены.
Выбор пал именно на краснодарский погост, хотя сама Алена родом из Москвы. Там же живут ее родные: мать и сестры, которые открестились от нее задолго до скандала. Лжехирург и сама об этом писала в письме одной из пострадавших.
А позже появился снимок могильных венков с надписью "Вечная память".
- За мать не переживаю - она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей...
По некоторым данным, семья Верди не приехала проводить ее в последний путь.
- Похороны прошли в районе обеда. Гроб был красивый из дорогого дерева. Вокруг собралось немного людей, человек 10-12. В основном, стояли женщины, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из работников кладбища на условиях полной анонимности. - Покойницу хоронили в открытом гробу. Издалека плохо видно было, но афрокосичек, с которыми она была раньше, я не заметил. Может, срезали в больнице еще. После похорон на могиле оставили много цветов - красные розы.
Позднее подруга Алены Верди сообщила о прошедших похоронах. В своем Instagram она опубликовала фото с могильными венками, а также снимок покойной в траурной рамке. Именно Юлия нашла без сознания лжехирурга.
Подруга опубликовала фотографию Верди в траурной рамке.
Сама женщина в виновность Алены Верди не верит, считает, что ее оклеветали враги. В ближайшее время она планирует рассказать общественности якобы всю правду.
Алена Верди опровергает все обвинения против нее.
- Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали. Так устроено наше общество, если СМИ , если первый канал - значит правда. Легче клевать, чем услышать, - написала Юлия. - Тебе закрывали рот угрожая СИЗО, ты ушла молча... Я скажу за тебя, и каждый здравомыслящий человек для себя решит все сам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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