Родные не приехали проститься: в Краснодаре тайно похоронили лжехирурга Алену Верди

На одном из краснодарских кладбищ прошло прощание с 38-летним лжехирургом Аленой Верди. Напомним, 15 июня она скончалась, не выходя из комы, в которой она провела две недели. Поступила в больница она после передозировки инсулина на фоне алкогольного и наркотического опьянения. Уже после вскрытия стало известно, что смерть наступила в результате обширного инсульта в стволе головного мозга.

Организацией похорон занималась лучшая подруга и пациентка лжехирурга Юлия, которая взяла на себя бремя расходов. Она когда-то тоже делала у нее пластику и результатом тоже осталась недовольна. Но Алена Верди смогла ее убедить в том, что виновата не она, а клиника.

Организацией похорон занималась лучшая подруга Алены Верди Юлия.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», изначально обсуждалась кремация. Но все-таки было решено тело женщины похоронить в земле.

О том, когда и где состоится прощание, держалось в строгой тайне. Сотрудникам морга запретили разглашать любую информацию о церемонии. Игнорировали все сообщения и подруги Алены.

Выбор пал именно на краснодарский погост, хотя сама Алена родом из Москвы. Там же живут ее родные: мать и сестры, которые открестились от нее задолго до скандала. Лжехирург и сама об этом писала в письме одной из пострадавших.

А позже появился снимок могильных венков с надписью "Вечная память".

- За мать не переживаю - она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей...

По некоторым данным, семья Верди не приехала проводить ее в последний путь.

- Похороны прошли в районе обеда. Гроб был красивый из дорогого дерева. Вокруг собралось немного людей, человек 10-12. В основном, стояли женщины, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из работников кладбища на условиях полной анонимности. - Покойницу хоронили в открытом гробу. Издалека плохо видно было, но афрокосичек, с которыми она была раньше, я не заметил. Может, срезали в больнице еще. После похорон на могиле оставили много цветов - красные розы.

Позднее подруга Алены Верди сообщила о прошедших похоронах. В своем Instagram она опубликовала фото с могильными венками, а также снимок покойной в траурной рамке. Именно Юлия нашла без сознания лжехирурга.

Подруга опубликовала фотографию Верди в траурной рамке.

Сама женщина в виновность Алены Верди не верит, считает, что ее оклеветали враги. В ближайшее время она планирует рассказать общественности якобы всю правду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="424" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785963" frameborder="0"></iframe> Алена Верди опровергает все обвинения против нее.

- Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали. Так устроено наше общество, если СМИ , если первый канал - значит правда. Легче клевать, чем услышать, - написала Юлия. - Тебе закрывали рот угрожая СИЗО, ты ушла молча... Я скажу за тебя, и каждый здравомыслящий человек для себя решит все сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обманом и за деньги: как лжехирургу Алене Верди удалось избежать тюрьмы

На протяжении четырех лет хирургической практики Алене Верди невероятно везло. Даже когда на ее столе умерла пациентка, лжедоктор отделалась штрафом. Выйти из СИЗО и попасть под домашний арест, ей удалось благодаря обману. Уйти от ответственности она планировала и в этот раз. Но в этой игре с удачей она потерпела фиаско (читайте далее)

Лже-хирург Алена Верди умерла из-за «чудо-укола красоты»

«Доктор Франкенштейн» скончлась за три дня до суда из-за передозировки инсулина после пьянки (подробнее)

Пострадавшие могут не получить компенсацию у клиники, где работала лже-хирург Алена Верди

Известие о смерти Алены Верди шокировало общественность. Но пострадавшие не намерены останавливаться. Женщины хотят и дальше добиваться справедливости, напоминая о том, что в этой жуткой истории виновата не только лже-хирург (подробнее)

«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке

Алена Верди писала своей жертве из СИЗО. В своем последнем послании лжехирург заявляла, что ее пациентка стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург (продолжение)

Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора. Все дело в том, что еще две недели назад самочувствие обвиняемой было нормальным (подробнее)

Выпускники украинского вуза о дипломах краснодарского хирурга: «Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы!»

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать врача хотят 10 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

КСТАТИ

В Краснодаре разыскивают пластического хирурга, изуродовавшего пациенток

В Краснодаре возбуждено уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Фигурантами стали довольно известный в городе пластический хирург Алена Верди и генеральный директор частной клиники, где она работала (читайте далее)

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)