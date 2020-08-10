Суд прекратил дело лже-хируга Алены Верди из-за ее смерти

Алену Верди признали виновной посмертно.

10 августа в Ленинском районном суде Краснодара наконец состоялось заседание по резонансному делу лже-хирурга Алены Верди.

Напомним, слушания неоднократно переносились по разным причинам. Изначально рассмотрение дела было назначено на 4 июня. Но незадолго до этого псевдодоктор угодила в больницу. Она впала в кому из-за передозировки инсулина, две недели находилась в реанимации, но так и не пришла в себя. 15 июня Алена Верди скончалась от обширного инсульта.

Смерть обвиняемой серьезно отразилась на рассмотрении уголовного дела. Как только в суд была предоставлена справка о том, что кончина лже-хирурга не фикция, суд принял решение закрыть дело по нереабилитирующим обстоятельствам.

- Вину суд счел полностью доказанной, поскольку весной этого года она письменно призналась во всем, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пострадавших Анастасия Исмаилова. - Ее признали виновной посмертно. При этом дело прекращено по нереабилитирующим основаниям - за смертью обвиняемой.

Вот так раньше выглядела клиника, в которой работала Алена Верди. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Что же касается клиники, то в действиях руководства не нашли ничего противозаконного.

- Был зарегистрирован материал проверки по факту оказания генеральным директором «Эстетик-Мед» услуг, не отвечающим требования безопасности здоровья населения, - сообщают следователи в ответе на запрос Анастасии Исмаиловой (имеется в распоряжении «КП» - Авт.). - Еще один материал зарегистрирован по факту недоброкачественных и незарегистрированных лекарств при использовании наркоза сотрудниками клиники.

Согласится ли руководитель клиники вернуть деньги пострадавшим, пока не ясно.

В возбуждении уголовного дела пострадавшим отказали, поскольку состава преступления в действиях директора не нашли.

- О том, почему не проверили главного врача клиники, нам пока непонятно. Мы с адвокатом, естественно, будем обжаловать решение об отказе в возбуждении дела. Добиваться справедливости будем до последнего, - заявила Анастасия Исмаилова.

Имя главного врача ни разу не фигурировало в расследовании.

Напомним, Алене Верди грозило до 8 лет заключения в тюрьме. Лже-хирурга обвиняли в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции проводились с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин лжедоктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении. При всем при этом Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования.

Свои истории согласились придать огласке лишь четверо пострадавших пациенток. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику у Алены Верди, начался некроз тканей. Она уже перенесла 10-часовую операцию по устранению ошибок лжи-хирурга. Теперь ей предстоит еще одно хирургическое вмешательство - на этот раз на позвоночнике.

У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. Она также обращалась за помощью к другому хирургу, что начать дышать.

У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза.

Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клиника, в которой оперировались жертвы лже-хирурга Алены Верди, работала без лицензии

То, с чем столкнулись пациентки краснодарской клиники «Эстетик-Мед», не укладывается в голове. Мало того, что нарвались на лже-хирурга, результат работы которой женщины исправляют до сих пор, так еще выяснилось, что сама клиника работала незаконно (читайте далее)

Пострадавшие могут не получить компенсацию у клиники, где работала лже-хирург Алена Верди

Известие о смерти Алены Верди шокировало общественность. Но пострадавшие не намерены останавливаться. Женщины хотят и дальше добиваться справедливости, напоминая о том, что в этой жуткой истории виновата не только лже-хирург (читайте далее)

Обманом и за деньги: как лжехирургу Алене Верди удалось избежать тюрьмы

На протяжении четырех лет хирургической практики Алене Верди невероятно везло. Даже когда на ее столе умерла пациентка, лжедоктор отделалась штрафом. Выйти из СИЗО и попасть под домашний арест, ей удалось благодаря обману (читайте далее)

Лже-хирург Алена Верди умерла из-за «чудо-укола красоты»

«Доктор Франкенштейн» скончлась за три дня до суда из-за передозировки инсулина после пьянки (подробнее)

«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке

Алена Верди писала своей жертве из СИЗО. В своем последнем послании лжехирург заявляла, что ее пациентка стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург (продолжение)

Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора (подробнее)

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)