Клинику проверят еще раз: Пострадавшие пациентки лже-хирурга Алены Верди добились нового разбирательства

В этой клинике Алена Верди проводила операции после того, как ее принял на работу главврач и директор.

Пострадавшие пациентки лже-хирурга Алены Верди не опускают руки и продолжают добиваться справедливости. Несмотря на то, что сама псевдодоктор скончалась, женщины уверены – вина за нанесенные увечья лежит не только на том, кто держал скальпель. По мнению пострадавших, отвечать должен и начальник, который принимал на работу дилетанта, то есть главврач медцентра, где проходили операции.

Напомним, в августе 2020 году в возбуждении уголовного дела пострадавшим отказали. Состава преступления в действиях директора клиники не нашли.

Согласится ли руководитель клиники вернуть деньги пострадавшим, пока не ясно.

- Но почему не проверили главного врача? Ведь это он смотрел дипломы и сертификаты Алены Верди, проверял, как она работает. Допустив ее до операционной, он тем самым подтвердил, что доверяет своему сотруднику, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пострадавших Анастасия Исмаилова. – Следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении руководства клиники, но прокуратура не согласилась с этим. Поэтому материалы вернули обратно. У нас появился шанс, что все-таки ответственность медцентр понесет.

Кроме того, Анастасия потребовала заменить следователя, который будет разбираться в этом деле.

Имя главного врача ни разу не фигурировало в расследовании.

- Работу по «Эстетик-Мед» поручили следователю, который в феврале перевел лже-хирурга из СИЗО на домашний арест. Узнала я об этом случайно. Следователь мотивировал свое решение тем, что не считает Верди виноватой, экспертиза якобы подтвердила лишь легкий вред здоровью. К счастью, тогда, придав огласке этот случай, нам удалось добиться новой экспертизы, выводы которой говорили уже о тяжком вреде здоровью. Да и вина Верди все-таки была доказана, - продолжает Анастасия Исмаилова. - В этот раз я снова попросила исключить участие в производстве этого следователя. Я изложила все обстоятельства, объяснила свою обеспокоенность – нам назначили нового следователя.

Напомним, ранее суд принял решение закрыть дело в отношении Алены Верди по нереабилитирующим обстоятельствам. Вину суд счел полностью доказанной, поскольку весной этого года она письменно призналась во всем.

Псевдодоктору грозило серьезное наказание. Ее обвиняли в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. За это она могла отправиться за решетку на 8 лет.

Как выяснили следователи, женщин лжедоктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении. При всем при этом Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования.

Чтобы наказать лжехирурга, пострадавшие решили придать огласке свои истории. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику у Алены Верди, начался некроз тканей. Она уже перенесла 10-часовую операцию по устранению ошибок лжи-хирурга. Теперь ей предстоит еще одно серьезное хирургическое вмешательство - на этот раз на позвоночнике.

У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. Она также обращалась за помощью к другому хирургу, что начать дышать.

У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза.

1 октября 2018 года у медцентра перестала действовать лицензия, которую никто так и не продлил. Зато в клинике продолжали оперировать Фото: Анастасия ИСМАИЛОВА

Что же касается клиники, то недавно пострадавшие получили ответ на запрос в Росздравнадзор. В ведомстве сообщили, что у медцентра «Эстетик-Мед», в котором оперировались пациентки Верди, не было медицинской лицензии. Истекла она 1 октября 2018 года и с тех пор не продлялась. Несмотря на это хирургические вмешательства там продолжали проводить.

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