Адвоката Вячеслава Цеповяза задержали за мошенничество

Адвоката, который представляет в Кущевской интересы любителя красной икры, крабов и шашлыков Вячеслава Цеповяза, задержали за мошенничество. Андрей Карпенко был юристом сначала в банде Сергея Цапка, а после того, как участников ОПГ посадили за жестокое убийство 12 человек, представлял в суде интересы Цеповяза.

Вячеслава Цеповяза в 2013 году осудили за преступления в Кущевской и отправили по этапу на 19 лет в Амурскую область. За решеткой Цеповяз катался как сыр в масле - он работал на местной пасеке, где жарил шашлыки на собственном мангале, ел крабов и красную икру. В колонии у него была своя комната, а сотрудники исправительного учреждения многое ему позволяли и даже поощряли.

На содержание мужа-сидельца у жены Цеповяза уходило до трех миллионов в год. Она – владелица самого крупного агрокомплекса в Кущевском районе с многомиллионной прибылью. Деньги на деликатесы мужу она перечисляла на карту человека, который в колонии и обслуживал заключенных – привозил им продукты, белье и необходимые вещи.

Но потом между парой пробежала черная кошка и супруга подала на развод. Цеповяз остался без крабов и красной икры и подал на жену в суд с требованием вернуть ему почти все земли, которые он сам же и оформил на жену. В это время по сети стали разлетаться фотографии, на которых кущевский бандит позирует с деликатесами и жарит шашлык на мангале. Прокуратура и Следком организовали проверку, она до сих пор длится.

Пока Вячеслав Цеповяз сидит, в родной Кущевской его интересы представляет адвокат Андрей Карпенко. Именно он по доверенности и судится с уже бывшей женой кущевского бандита Натальей Стришней. После развода с мужем она вернула себе девичью фамилию. Карпенко и готовил иски в суд. Один из них – на 600 миллионов рублей, другой - на 32 млн, третий – на девять. Всего же в кущевском райсуде сейчас находится 8 исков, составленных станичным юристом.

Кроме того, именно к Андрею Карпенко обратилась мать главаря кущевской банды Надежда Цапок после того, как вышла на свободу из колонии, где отбывала срок сразу по трем статья за мошенничество. Она собирается вернуть себе обратно отобранные земли и уже подала иск в суд.

Но, видимо, теперь некому будет представлять ее интересы, а также интересы Вячеслава Цеповяза. Андрея Карпенко задержали в рамках расследования уголовного дела о присвоении акций кущевского предприятия ЗАО «Маяк», стоимостью 59 млн рублей. Вместе с ним под подозрение попал и владелец агрокомплекса «Кущевский» Федор Стрельцов. Правда, надеть на него наручники оперативники не могут – бизнесмен в бегах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691507" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Цеповяз показывает пасечные угодья в колонии Видео: Сергей ПЕРИН.

По версии следствия, Стрельцов завладел активам «Маяка», а помогал ему в этом Карпенко. «Маяк» - это та самая компания, к которой перешли 6 тыс га земли, ранее принадлежавшие агроферме «Артекс-Агро», которой рулила Надежда Цапок.

Как стало известно «КП», заявление в Следком отнес бизнесмен Борис Гурдисов – акционер того самого «Маяка».

Цеповяз-крабоед

- Активы на тот момент принадлежали не только Гурдисову, но и инвалиду Владимиру Колеснику. Но последний активного участия в жизни предприятия не принимал. Поэтому Карпенко и Стрельцов от имени Колесника подготовили заявление в через суд истребовании в его пользу 50% акций, которые принадлежали Гурдисову. В заявлении говорилось о том, что Гурдисов нарушил право Колесника на первоочередной выкуп земель, стоимость которых 59 млн рублей, - рассказывает источник в правоохранительных органах Ростова-на-Дону. Именно следователи южной столицы сейчас расследуют это дело. – В итоге через суд Колесник стал единственным акционером ЗАО «Маяк».

Сам Карпенко вот, что говорит по этому поводу:

Вячеслав Цеповяз- сколько на самом деле пировал Цапок-крабоед.

- Я подтверждаю, мне было вручено постановление о возбуждении уголовного дела от 15 ноября 2018 года, - говорил Андрей Карпенко. - Насколько мне известно, идет поверка заявления жителя станицы Кущевской Бориса Гурдисова о том что я, представляя интересы доверителя по гражданскому делу, якобы ввел суд в заблуждение в споре в отношении акций предприятия ЗАО «Маяк», суд был в 2015 году. Гурдисов лично принимал участие в тех судебных заседаниях.

Андрей Карпенко. Фото: pikabu.ru

Карпенко возмущен тем, почему бизнесмен только сейчас обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он считает, что причина – имущество цапков.

- Споры за имущество Цапков имеют новое и активное продолжение. И Гурдисов является стороной в этих спорах, - говорит Карпенко. - А мне стали известны новые обстоятельства и факты об организации аферы с имуществом Цапков, организованной адвокатом Викторией Лесной. Как мне известно, это сожительница Гурдисова. Она сейчас сидит за решеткой за мошенничество с кущевскими землями – теми самыми, которые принадлежали Надежде Цапок. И если я обнародую те сведения, которые мне известны, она может не выйти условно-досрочно на свободу.

Правда, какие факты известны Карпенко, он не сообщил. Мол, выложит все только следствию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)