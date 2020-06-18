«Мы были, словно под гипнозом»: лжехирург Алена Верди уговаривала женщин на операции дома и в подсобке

Даже после смерти сомнительная слава 38-летней Алены Верди не дает покоя всем, кто узнал о ее хирургической практике. То, как лжедоктор резала женщин, мечтавших преобразиться, у многих не укладывается в голове. Операции Верди проводила как мясник, и резала дам у себя в квартире. Но больше вопросов – к самим пациенткам. Как они могли согласиться на операции в антисанитарных условиях, вне стен клиники?

Хотя изначально консультации и хирургические вмешательства Алена Верди проводила в краснодарском медцентре «Эстетик Мед», куда устроилась в 2015 году. Там нового сотрудника приняли радушно – даже проверять дипломы об образовании не стали. Мол, рекомендаций других специалистов достаточно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

На нового специалиста с красивой фамилией руководство делало ставку. Лжехирурга стали пиарить, зазывая всех желающих на консультацию. Их Алена проводила в своем кабинете, стены которого были увешаны различными дипломами, грамотами, благодарственными письмами. Которые, как оказались, были подделкой.

- Она такой антураж создала. Поверить в то, что это все неправда, было невозможно, - говорят в один голос все, кто хоть раз бывал на приеме у доктора Верди.

У лжехирурга было несколько собственных сайтов, группы во всех социальных сетях, где она активно делилась фотографиями процесса «преображения». В комментариях – сотни отзывов. Как выяснилось, не настоящих людей.

У лже-доктора было множество наград, правда, за какие заслуги - не ясно.

«Выпей таблетку и успокойся!»

Анастасия Исмаилова – одна из тех, кто записался на операцию к «Доктору Франкенштейн». За пластику живота она заплатила 245 тысяч рублей, еще 30 тысяч – за наркоз и компрессионное белье. Первое хирургическое вмешательство проходило в клинике.

- Все прошло успешно, - заверила Алена женщину. – Ждем, когда спадет отек, чтобы увидеть долгожданное преображение.

Вот только шло время, а состояние Анастасии только ухудшалось. Она теряла сознание от боли. Через несколько недель у нее начался некроз и серома (скопление тканевой жидкости в подкожной клетчатке ушитой раны).

Во время обысков у Верди дома нашли медтехнику, скальпели и анестетики. Фото: СК России.

- Я просила Алену объяснить, что делать. Она попросила приехать к ней домой, так как приболела. Осмотрев меня, она заверила, что все идет как надо. Но необходимо подкорректировать немного, чтобы через год добиться идеала, - вспоминает Анастасия Исмаилова.

Коррекции она проводила у себя дома. Все необходимое было на кухне.

- В ящике, где у обычных хозяек лежат ножи и вилки, у нее – скальпели и иглы. Кушетка тоже стояла на кухне, - продолжает Анастасия. - Почему я соглашалась? Даже не знаю. Она каким-то образом уговаривала. Сначала унижала тебя, уверяя, что ты урод, и что только она может тебе помочь. И тебе хотелось верить. А чтобы успокоить, она давала таблеточку. Позже узнала, что это был сильный транквилизатор.

Под гипнозом Алены Верди оказалась и 38-летняя визажист Евгения Лановая. Во время знакомства с ней лжехирург обратила внимание на мешки и синяки под глазами стилиста и предложила их убрать.

На операциях хирург не считала нужным надеть халат.

- Сразу на операцию не записалась, долго изучала ее работы, причем не просто смотрела фото в Сети. Я знала несколько девушек, которые были ее пациентками. Потому долгое время наблюдала, как у них проходит заживление, какие швы, шрамы. Результат итоговый у девушек мне нравился, я решилась, - рассказывала Евгения. - Моя главная вина в том, что согласилась оперироваться не в клинике, а в оборудованном кабинете, который находится в цокольном этаже дома. Она принимала не только на кухне, но и снимала какой-то подвал. У нее был какой-то дар убеждения. Когда ты с ней рядом находился, то полностью доверял. Потому я даже не спрашивала ее, почему все проходит не в операционной.

«Я бы в жизни не решилась на операцию в квартире!»

Но от того, что говорила Кристина Сурина из Новороссийска, просто волосы дыбом. Первая операция у женщины была в клинике в апреле 2017 года. Верди должна была лишь слегка исправить перегородку носа, но в итоге полностью удалила пациентке каркас переносицы! А потом лжехирург согласилась все переделать. В январе 2018-го Верди назначила консультацию пациентке у себя дома. Кристину это предложение смутило, она набрала номер клиники, но там ее отбрили.

Кристина до операции (слева) и после хирургического вмешательства.

- Тут же мне перезванивает Алена и объясняет, что поругалась с администратором, мне якобы не о чем волноваться, - говорила женщина. - Когда я приехала к ней домой, Верди с порога заявила, что у меня ужасные анализы. Преподнесла так, словно я неизлечимо больна. Она провела меня на кухню, посадила на стол, стала что-то объяснять, а между делом дала мне таблетку. Когда я спросила, что это, то она ответила - это типа валерианы, чтобы я не нервничала.

У женщины это подозрений не вызвало. Однако спустя пару минут она почувствовала, как ослабли руки и ноги. Испугавшись, Кристина хотела спросить, что происходит, но поняла, что не может. Мышцы лица настолько расслабились, что женщина не смогла издать и звука. А еще через минуту Кристина отключилась.

- Я бы в жизни не согласилась на операцию дома! Она без моего разрешения провела ее в своей квартире, - заявляет женщина. - Очнулась я в тот момент, когда Верди мне еще делала нос. Я понимала, где я нахожусь, но не могла даже пикнуть, чтобы сказать, что я уже в сознании. Боли особо не чувствовала. Помню, что тогда в квартиру пришла девушка, которую она попросила посветить фонариком мобильного, потому что ей не хватало света.

О том, как она добралась до дома в Новороссийск, Кристина не помнит до сих пор.

Пострадавшие боялись, что Алена Верди нашлет на них порчу.

«Вдруг порчу нашлет»

Потерпевшими по делу официально признаны семь девушек. Однако, по словам других пациенток, пострадавших от рук Верди – больше. Не многие решились рассказать об этом.

- Честно говоря, я боюсь ее. Как-то она рассказывала, что в свободное время занималась всякими обрядами. На кладбище несколько раз ходила – проклинала людей. Рассказывала, что все это работает, - делится с «КП» - Кубань» девушка на условиях полной анонимности.

Возможно, после смерти «Доктора Франкенштейн» ее жертвы все-таки решат выйти из тени. Но понести ответственность за свои деяния лжехирург уже не сможет.

Напомним, 15 июня Алена Верди скончалась в одной из краснодарских больниц, не выходя из комы. В этом этом состоянии она пробыла две недели. Госпитализировали ее уже без сознания. Как оказалось, организм лжедоктора получил большую дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. Был серьезно поражен мозг. В итоге лжехирург скончалась от обширного инсульта.

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