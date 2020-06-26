«Я стала врачом спонтанно!»: лжехирург Алена Верди в своем первом интервью рассказывала о работе

Даже после смерти история лжехирурга Алена Верди не дает покоя всем, кто увидел результаты ее работ. Пациентки спустя два, и даже три года, продолжают обивать пороги больниц. Они надеются вернуть былое здоровье. Ошибки лжеврача для некоторых оказались катастрофическими. И теперь женщины борются за собственную жизнь.

Многие до сих пор не понимают – как можно было довериться самоучке? Женщины читали хвалебные отзывы в Instagram и тут же записывались к ней на операцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787276" frameborder="0"></iframe> Алене Верди вручают награду "Лучший пластический хирург ЮФО".

Но положительные комментарии - лишь вишенка на торте. Образ лучшего хирурга был собирательным. Антураж создавали огромные билборды по всему Краснодару, немыслимое количество наград и дипломов в кабинете врача. Достаточно было вбить в поисковик «лучший хирург Краснодара» и тут же выдавало – «Алена Верди».

Стены врача украшали десятки дипломов и наград.

Более того, псевдодоктор становилась «Лучшим пластическим хирургом по увеличению груди-2018», а годом ранее – обладателем международной премии «Лучший пластический хирург ЮФО-2017». Интервью с победительницей даже опубликовал один из модных краснодарских журналов.

В беседе с журналистом Алена рассказывает красивую, правда, выдуманную историю о своем тернистом пути.

Алена Верди очень гордилась обложкой в журнале.

- Вообще, стать пластическим хирургом – это мой спонтанный выбор, - признавалась в Алена в интервью журналу. - Изначально я окончила лечебный факультет Киевского государственного медицинского университета им. А. Богомольца. Позже получила специализацию по общей хирургии и хирургической косметологии, а затем вернулась домой в Москву повышать квалификацию.

В эту историю Верди, казалось, верила даже сама.

Женщина мечтала о роскошной жизни.

- Я хотела стать оперативным хирургом, устроиться в неотложную помощь, но родители были против. Они говорили, что это не женская профессия. Вот я и остановилась на пластической хирургии, - признавалась псевдодоктор.

По некоторым данным, отец лжехирурга Дмитрий - из музыкальной сферы. Он хорошо поет и часто выступает у себя на родине. Семья Верди ранее проживала в Пушкинском районе Московской области. Говорят, что люди хорошие, жили небогато.

- Про родных она почти ничего не говорила. Ее жизнь была покрыта тайной, - рассказывает знакомый лжехирурга на условиях полной анонимности. – Когда я познакомился в ней, даже не знал, что Алена Верди – не настоящее имя. То, что она раньше была Антониной, прочитал в статьях. Мне кажется, она пошла в хирурги, потому что мечтала об успехе, грезила им. Она хотела и даже начала дорого одеваться, мечтала о дорогой иномарке и готова была работать сутки напролет.

Алена Верди очень гордилась обложкой в журнале.

По словам приятеля, Алена Верди не была жадной. В ресторане с легкостью оплачивала счета, могла купить подруге сумку и не просить денег за нее.

- Но в последнее время она, наверное, заигралась… - говорит мужчина. - Уж слишком сильно поверила в то, что она врач.

Уже после предъявленных обвинений сама лжехирург пыталась оправдаться и даже записывала видео, где опровергала то, что она плохой врач. Но позже все-таки написала, что полностью признает свою вину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="424" height="240" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785963" frameborder="0"></iframe> Алена Верди опровергает все обвинения против нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обманом и за деньги: как лжехирургу Алене Верди удалось избежать тюрьмы

На протяжении четырех лет хирургической практики Алене Верди невероятно везло. Даже когда на ее столе умерла пациентка, лжедоктор отделалась штрафом. Выйти из СИЗО и попасть под домашний арест, ей удалось благодаря обману. Уйти от ответственности она планировала и в этот раз. Но в этой игре с удачей она потерпела фиаско (читайте далее)

Лже-хирург Алена Верди умерла из-за «чудо-укола красоты»

«Доктор Франкенштейн» скончлась за три дня до суда из-за передозировки инсулина после пьянки (подробнее)

Пострадавшие могут не получить компенсацию у клиники, где работала лже-хирург Алена Верди

Известие о смерти Алены Верди шокировало общественность. Но пострадавшие не намерены останавливаться. Женщины хотят и дальше добиваться справедливости, напоминая о том, что в этой жуткой истории виновата не только лже-хирург (подробнее)

«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке

Алена Верди писала своей жертве из СИЗО. В своем последнем послании лжехирург заявляла, что ее пациентка стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург (продолжение)

Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора. Все дело в том, что еще две недели назад самочувствие обвиняемой было нормальным (подробнее)

Выпускники украинского вуза о дипломах краснодарского хирурга: «Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы!»

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать врача хотят 10 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

КСТАТИ

В Краснодаре разыскивают пластического хирурга, изуродовавшего пациенток

В Краснодаре возбуждено уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Фигурантами стали довольно известный в городе пластический хирург Алена Верди и генеральный директор частной клиники, где она работала (читайте далее)

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)