Смерть Алены Верди не подтверждена: в Краснодаре суд по делу лже-хирурга вновь не состоялся

Со дня смерти скандально известного лже-хирурга Алены Верди прошел почти месяц. Напомним, после двух недель реанимации псевдо-доктор умерла от обширного инсульта. Из комы, в которую она впала из-за передозировки инсулина, она так и не пришла в себя. Тело Алены Верди, как сообщила лучшая подруга Юлия, кремировали. Организацией церемонии целиком и полностью занималась приятельница лже-хирурга, которая в последние дни была очень близка с ней.

Стоит сказать, что громкое дело против Верди поступило в Ленинский районный суд еще в апреле. В тот момент она находилась под домашним арестом, а слушания по существу должны были стартовать 4 июня. Однако после госпитализации лже-хирурга заседание перенесли.

Сообщение о смерти обвиняемой серьезно повлияло на дальнейшее рассмотрение. Адвокат пострадавших ранее предположил, что дело против Алены Верди, скорее всего, закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

Признание Алены Верди. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

- Суд может расценить ее признательные заявления еще до смерти, как раскаяние. Напомню, незадолго до госпитализации она подписала документ, где полностью признала свою вину во всех преступлениях, - говорил «КП» - Кубань» адвокат Андрей Таран. – А значит доверять ее показаниям, данным во время предварительного следствия, когда она отрицала свою невиновность, нет смысла.

Признание Алены Верди (продолжение). Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Накануне в Ленинском районном суде Краснодара должно было пройти заседание, но суд вновь не состоялся.

- Мы приехали, чтобы узнать, что собственно будет дальше, каково решение суда. Но не успел процесс начаться, как вдруг узнаем, что председательствующему не предоставили справку о смерти Алены Верди, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая от рук Алены Верди Анастасия Исмаилова.

То есть официально сведения о том, что она скончалась, не подтверждены, хотя прошел уже месяц.

- В зале был государственный адвокат Верди, но, к сожалению, вразумительного ответа он не дал. В итоге, суд снова перенес слушания, - добавляет Анастасия Исмаилова. - Я тем временем, планирую заниматься своим здоровьем. Операция на позвоночнике, которую мне должны были провести, сорвалась. Из-за инфекции у меня диагностировали инфаркт пневмонии, обнаружили также тромбы в легких. Меня выписали на лечение домой, прописали кучу лекарств. Очень надеюсь, что все-таки к августу состояние удастся нормализовать.

Напомним, еще при жизни Алене Верди предъявили обвинения в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции проводились с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин лжедоктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении.

Тот самый диплом, которым Верди не раз козыряла.

При этом выяснилось, что Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования. Ни в одном из медицинских вузов она не училась. А оперировать стала после нескольких операцией, где она ассистировала другому хирургу.

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